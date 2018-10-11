Адвокат Александра Кокорина: пострадавший в драке чиновник сам спровоцировал конфликт с футболистом

Чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, сам спровоцировал конфликт, заявил адвокат Кокорина Олег Попов.

«Действия Кокорина в отношении Пака были спровоцированы самим потерпевшим», — сказал Попов. По его словам, Пак и Кокорин тогда же извинились друг перед другом и «конфликт был полностью исчерпан».

«Пак неоднократно словесно оскорбил Кокорина в нецензурной форме, после чего Кокорин нанес Денису Паку один удар. В иных инцидентах, произошедших в тот же день, Кокорин не участвовал», — сказал юрист.