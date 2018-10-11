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Адвокат Александра Кокорина: пострадавший в драке чиновник сам спровоцировал конфликт с футболистом

Интерфакс
09:35, 11 октября 2018
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Чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, сам спровоцировал конфликт, заявил адвокат Кокорина Олег Попов.

«Действия Кокорина в отношении Пака были спровоцированы самим потерпевшим», — сказал Попов. По его словам, Пак и Кокорин тогда же извинились друг перед другом и «конфликт был полностью исчерпан».

«Пак неоднократно словесно оскорбил Кокорина в нецензурной форме, после чего Кокорин нанес Денису Паку один удар. В иных инцидентах, произошедших в тот же день, Кокорин не участвовал», — сказал юрист.

«Его действия не могут относиться к части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а должны квалифицироваться в соответствии со статьей 116 УК РФ (побои) <…>», — пояснил Попов.

Интерфакс
Об оскорблениях со стороны Дениса Пака ранее заявил отчим Александра Кокорина, который публично извинился перед чиновником. «Такое вспыльчивое поведение было неприемлемо, реакция на оскорбления со стороны Дениса Пака была излишне грубой, и Саша полностью это осознает», — сказал он.

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