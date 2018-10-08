Отец Нурмагомедова пообещал наказать сына за драку после боя с Макгрегором

Отец бойца MMA Хабиба Нурмагомедова и его тренер Абдулманап Нурмагомедов пообещал применить к сыну «жесткие санкции» из-за его поведения после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Видео с его заявлением опубликовал «Пятый канал».

Нурмагомедов-старший заявил, что его санкции будут жестче, чем у организации UFC, устроившей бой. Он назвал поведение сына неприемлемым и отметил, что несет за него ответственность как глава команды.