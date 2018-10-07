Нурмагомедов победил Макгрегора. Кратчайший пересказ для тех, кто не смотрел

Макгрегор вышел первым и расслабленной походкой прошелся по клетке под песню «The Foggy Dew», Нурмагомедов сосредоточенно — вторым, под «Мой Дагестан». Трибуны, кажется, поддерживают первого.

Первый раунд. Меньше минуты в стойке, потом бойцы лежат друг на друге. Толпа посвистывает.

Второй раунд. Нурмагомедов сначала проводит удар, а потом избивает Макгрегора в партере. Ирландец держится. У него идет кровь.

Третий раунд. Макгрегор отдыхает, Нурмагомедов не ввязывается. Пытается повалить ирландца, тот все время встает. Трибуны точно поддерживают Макгрегора.

Четвертый раунд. Не самый интенсивный обмен ударами — и вот уже Макгрегор внизу, Нурмагомедов над ним. Удушение, Макгрегор стучит по руке Нурмагомедова — он проиграл, Нурмагомедов выиграл.

В толпе брожение, Нурмагомедов уходит из клетки, чтобы ударить спарринг-партнера Макгрегора. Тут же начинается драка, кто-то из команды Нурмагомедова бьет Макгрегора, неразбериха. Бойцов уводят. Пояс Нурмагомедову не вручают.