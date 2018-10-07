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Нурмагомедов победил Макгрегора. Кратчайший пересказ для тех, кто не смотрел

Meduza
05:07, 7 октября 2018

Макгрегор вышел первым и расслабленной походкой прошелся по клетке под песню «The Foggy Dew», Нурмагомедов сосредоточенно — вторым, под «Мой Дагестан». Трибуны, кажется, поддерживают первого. 

Первый раунд. Меньше минуты в стойке, потом бойцы лежат друг на друге. Толпа посвистывает. 

Второй раунд. Нурмагомедов сначала проводит удар, а потом избивает Макгрегора в партере. Ирландец держится. У него идет кровь. 

Третий раунд. Макгрегор отдыхает, Нурмагомедов не ввязывается. Пытается повалить ирландца, тот все время встает. Трибуны точно поддерживают Макгрегора. 

Четвертый раунд. Не самый интенсивный обмен ударами — и вот уже Макгрегор внизу, Нурмагомедов над ним. Удушение, Макгрегор стучит по руке Нурмагомедова — он проиграл, Нурмагомедов выиграл.

В толпе брожение, Нурмагомедов уходит из клетки, чтобы ударить спарринг-партнера Макгрегора. Тут же начинается драка, кто-то из команды Нурмагомедова бьет Макгрегора, неразбериха. Бойцов уводят. Пояс Нурмагомедову не вручают.

Фото в анонсе: John Locher / AP / Scanpix / LETA

Фото в анонсе: John Locher / AP / Scanpix / LETA

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