«Когда вернусь домой, отец мне врежет». Хабиб Нурмагомедов принес извинения за драку после боя с Макгрегором

Хабиб Нурмагомедов принес извинения за драку, которую он устроил после победы над Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.

«Это не лучшая моя сторона. Но я тоже человек. Не понимаю, почему люди говорят о том, как я выпрыгнул из клетки. Как насчет того, что он говорил о моей религии, моей стране, моем отце?» — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после боя.

Перед боем Макгрегор оскорблял российского бойца и его отца.

«Когда вернусь домой, отец мне врежет», — добавил Нурмагомедов.

На пресс-конференции Нурмагомедов также рассказал, что после боя ему позвонил президент России Владимир Путин. Он поздравил бойца с победой.