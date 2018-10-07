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«Когда вернусь домой, отец мне врежет». Хабиб Нурмагомедов принес извинения за драку после боя с Макгрегором

Meduza
07:36, 7 октября 2018
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Хабиб Нурмагомедов принес извинения за драку, которую он устроил после победы над Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.

«Это не лучшая моя сторона. Но я тоже человек. Не понимаю, почему люди говорят о том, как я выпрыгнул из клетки. Как насчет того, что он говорил о моей религии, моей стране, моем отце?» — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после боя.

Перед боем Макгрегор оскорблял российского бойца и его отца.

«Когда вернусь домой, отец мне врежет», — добавил Нурмагомедов.

На пресс-конференции Нурмагомедов также рассказал, что после боя ему позвонил президент России Владимир Путин. Он поздравил бойца с победой.

UFC 229: Post-fight Press Conference
UFC — Ultimate Fighting Championship
Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC. После боя российский боец покинул пределы клетки и набросился на спарринг-партнера Макгрегора, а секундант Нурмагомедова Зубайра Тухугов напал на самого ирландца. Полиция задержала трех членов команды Нурмагомедова.

Как Хабиб победил Конора

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