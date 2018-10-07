«Когда вернусь домой, отец мне врежет». Хабиб Нурмагомедов принес извинения за драку после боя с Макгрегором
Хабиб Нурмагомедов принес извинения за драку, которую он устроил после победы над Конором Макгрегором в Лас-Вегасе.
«Это не лучшая моя сторона. Но я тоже человек. Не понимаю, почему люди говорят о том, как я выпрыгнул из клетки. Как насчет того, что он говорил о моей религии, моей стране, моем отце?» — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после боя.
Перед боем Макгрегор оскорблял российского бойца и его отца.
«Когда вернусь домой, отец мне врежет», — добавил Нурмагомедов.
На пресс-конференции Нурмагомедов также рассказал, что после боя ему позвонил президент России Владимир Путин. Он поздравил бойца с победой.
Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC. После боя российский боец покинул пределы клетки и набросился на спарринг-партнера Макгрегора, а секундант Нурмагомедова Зубайра Тухугов напал на самого ирландца. Полиция задержала трех членов команды Нурмагомедова.