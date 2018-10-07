Бой Нурмагомедова и Макгрегора закончился массовой дракой. Главное

Поединок бойцов ММА Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова должен был стать главным боем 2018 года. Оба борца очень популярны во всем мире, в отличной форме и на пике карьеры — 26 побед подряд у россиянина, 24 при трех поражениях — у ирландца. Оба уже три года ненавидят друг друга, обмениваются колкостями и прямыми оскорблениями в соцсетях и на пресс-конференциях. На процедуре взвешивания и перед началом боя они демонстративно отказались пожимать друг другу руки. Билеты на шоу в Лас-Вегасе купили больше 20 тысяч зрителей, сумма выручки составила больше 17 миллионов долларов.

Бой оказался не самым интересным событием вечера. Соперники уложились в четыре раунда — и каждый прошел с видимым преимуществом Нурмагомедова. Кровь после его ударов у Макгрегора пошла уже после второго раунда. В четвертом ирландский боец упал, Нурмагомедов провел удушающий прием, и Макгрегор постучал по его руке — это означало поражение.

Сразу после того, как судья остановил бой, началась массовая драка. По данным издания MMA Weekly, ее спровоцировал Нурмагомедов. Он перелез через ограждение клетки, где шел бой, и напал на спарринг-партнера Макгрегора — Дилона Дэнниса. В те же секунды в клетку залезли брат Нурмагомедова Абубакар и боец Эседулла Эмиргаев. Оба они напали на ирландца, за него моментально заступились члены его команды, всего в драке приняло участие больше десяти человек, их не могли разнять несколько минут. Макгрегора смогли увести только через шесть минут, примерно через десять Нурмугамедов ушел из зала в окружении полицейских. Церемония награждения победителя была сорвана; чемпионский пояс Нурмугамедову пока так и не вручили.

Конор Магрегор под охраной покидает зал, где он проиграл бой, 6 октября 2018 года Harry How / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Хабиба Нурмагомедова из зала выводила полиция, 6 октября 2018 года Harry How / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Трех человек из окружения Нурмагомедова ненадолго задержала полиция. Речь идет о его менеджере Ризване Магомедове, имена еще двоих не назывались. Президент компании-промоутера боев UFC Дэна Уайт сказал, что Макгрегор не будет выдвигать против нападавших обвинения, но и участвовать в боях под эгидой UFC никто из задержанных больше не будет. Уайт добавил, что он «шокирован» произошедшим. Атлетическая комиссия штата Невада приостановила выплату Нурмагомедову призовых в размере двух миллионов долларов. Макгрегор свой гонорар в размере трех миллионов уже получил.

После драки оба бойца заметно смягчили тон своих выступлений. Хабиб Нурмагомедов провел пресс-конференцию, где принес извинения за драку, а также рассказал, что с победой его поздравил президент Владимир Путин. Затем боец выразил что-то вроде сожаления по поводу драки, написав в инстаграме: «Это конечно не то, чему Отец меня учил, но это было дело чести». «Хорошая схватка. Ожидаю реванша», — написал Макгрегор в твиттере после поражения.