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Атлетическая комиссия Невады приостановила выплату гонорара Нурмагомедову за бой с Макгрегором

MMA Weekly
07:09, 7 октября 2018
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Атлетическая комиссия штата Невада приостановила выплату гонорара в размере двух миллионов долларов Хабибу Нурмагомедову за бой с Конором Макгрегором. Такое решение принято в связи с тем, что после боя Нурмагомедов покинул клетку и набросился на спарринг-партнера Макгрегора.

Первоначально комиссия собиралась также задержать выплату гонорара — трех миллионов долларов — Макгрегору. Пересмотрев запись инцидента, ее руководитель не стал принимать такого решения.

Бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC прошел 6 октября в Лас-Вегасе. Российский боец одержал победу в четвертом раунде. После боя полиция задержала трех членов команды Нурмагомедова, которые устроили драку с Макгрегором и членами его команды. Чемпионский пояс российскому бойцу не вручили.

Как Хабиб победил Конора

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