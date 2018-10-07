Атлетическая комиссия Невады приостановила выплату гонорара Нурмагомедову за бой с Макгрегором

Атлетическая комиссия штата Невада приостановила выплату гонорара в размере двух миллионов долларов Хабибу Нурмагомедову за бой с Конором Макгрегором. Такое решение принято в связи с тем, что после боя Нурмагомедов покинул клетку и набросился на спарринг-партнера Макгрегора.

Первоначально комиссия собиралась также задержать выплату гонорара — трех миллионов долларов — Макгрегору. Пересмотрев запись инцидента, ее руководитель не стал принимать такого решения.