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Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и устроил драку после боя. Как это было

1 минута
09:36, 7 октября 2018
Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в Лас-Вегасе. После боя Нурмагомедов покинул пределы клетки и набросился на спарринг-партнера Макгрегора, а секундант россиянина Зубайра Тухугов напал на самого ирландца. Атлетическая комиссия штата Невада начала разбирательство, по итогам которого Нурмагомедов может быть оштрафован или даже лишен титула чемпиона.

Фото в анонсе: John Locher / AP / Scanpix / LETA

новости

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и устроил драку после боя. Как это было

1 минута

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