Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и устроил драку после боя. Как это было

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в Лас-Вегасе. После боя Нурмагомедов покинул пределы клетки и набросился на спарринг-партнера Макгрегора, а секундант россиянина Зубайра Тухугов напал на самого ирландца. Атлетическая комиссия штата Невада начала разбирательство, по итогам которого Нурмагомедов может быть оштрафован или даже лишен титула чемпиона.