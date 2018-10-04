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В Красноярске прекратили дело об экстремизме, возбужденное из-за картинок во «ВКонтакте»

Meduza
08:32, 4 октября 2018
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Следственный комитет в Красноярске прекратил уголовное преследование 35-летнего Андрея Безбородова, которого обвинили по статье 282 УК РФ из-за публикаций во «ВКонтакте». Об этом «Медузе» сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

Дело прекратили за отсутствием события преступления. Следователь посчитал действия Безбородова малозначительными, поскольку никто из друзей обвиняемого не поставил лайк опубликованным изображениям.

Андрей Безбородов ранее говорил, что уголовное дело возбудили из-за картинок про то, что «русские девушки встречаются с нерусскими», а также из-за шутки про президента Владимира Путина, патриарха Алексия II и главного раввина России Берла Лазара. После возбуждения дела Безбородова признали невменяемым.

3 октября Владимир Путин внес в Госдуму два законопроекта, смягчающие статью 282 УК РФ. В частности, президент предложил привлекать за это преступление к административной ответственности, если нарушение совершено впервые за год.
20 сентября Верховный суд России постановил, что судьи, расследующие дела об экстремизме в интернете, должны учитывать контекст и характеристику аудитории.

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