Песков сказал, что «маразм» с 282-й статьей начался из-за неудачных формулировок в законе. Упс! Эти формулировки внес Путин

2011 год. Правительство Путина предлагает поправить 282 статью так, чтобы «возбуждением ненависти» могли считаться и высказывания в интернете. Идею объясняют «компьютеризацией российского общества». Правозащитники предупреждают о злоупотреблениях.

2014 год. Президент Путин одобряет эти правки. Правозащитники предупреждают о злоупотреблениях.

2014-2018 годы. Появляются дела за «репосты», их число постоянно растет. В 2017-м — 571 дело по 282-й, большинство — за высказывания в интернете. Правозащитники говорят о злоупотреблениях.

7 июня 2018 года. На вопрос о злоупотреблениях по 282-й статье Путин соглашается, что правоприменение «не нужно доводить до маразма и абсурда».

3 октября 2018 года. Путин вносит поправки, которые смягчают 282-ю статью. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорит, что президент решил поправить «так называемую статью о репостах», чтобы исправить «проявления маразма». И признает — «закон был составлен таким образом», что начались злоупотребления.