И.о. главы Приморья назначен Олег Кожемяко. Он был губернатором трех регионов
Олег Кожемяко, возглавлявший Сахалинскую область, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. О соответствующем решении было объявлено на встрече Кожемяко с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кожемяко также выставит свою кандидатуру на выборах главы Приморья, которые пройдут через два месяца.
Ранее в среду Путин назначил врио глав еще двух регионов — Астраханской области и Кабардино-Балкарии.
Приморье — четвертый регион Дальнего Востока, который возглавил Олег Кожемяко. Ранее он был губернатором Корякского автономного округа, Амурской и Сахалинской областей.
Андрей Тарасенко, занимавший пост главы Приморского края, не смог 9 сентября одержать победу в первом туре. Итоги голосования во втором туре, в котором Тарсенко противостоял коммунист Андрей Ищенко, был отменены ЦИКом.