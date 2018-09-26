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И.о. главы Приморья назначен Олег Кожемяко. Он был губернатором трех регионов

Интерфакс
15:21, 26 сентября 2018
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Олег Кожемяко, возглавлявший Сахалинскую область, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. О соответствующем решении было объявлено на встрече Кожемяко с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кожемяко также выставит свою кандидатуру на выборах главы Приморья, которые пройдут через два месяца.

Ранее в среду Путин назначил врио глав еще двух регионов — Астраханской области и Кабардино-Балкарии.

Приморье — четвертый регион Дальнего Востока, который возглавил Олег Кожемяко. Ранее он был губернатором Корякского автономного округа, Амурской и Сахалинской областей.

Еще об Олеге Кожемяко

Андрей Тарасенко, занимавший пост главы Приморского края, не смог 9 сентября одержать победу в первом туре. Итоги голосования во втором туре, в котором Тарсенко противостоял коммунист Андрей Ищенко, был отменены ЦИКом.

Выборы в Приморье

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