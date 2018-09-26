И.о. главы Приморья назначен Олег Кожемяко. Он был губернатором трех регионов

Олег Кожемяко, возглавлявший Сахалинскую область, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. О соответствующем решении было объявлено на встрече Кожемяко с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кожемяко также выставит свою кандидатуру на выборах главы Приморья, которые пройдут через два месяца.

Ранее в среду Путин назначил врио глав еще двух регионов — Астраханской области и Кабардино-Балкарии.