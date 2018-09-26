Путин сменил второго главу региона за день
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.
Юрий Коков, который возглавлял регион до последнего времени, по словам президента, попросил перевести его на работу в Москву.
Обновление: Юрий Коков указом президента назначен заместителем секретаря Совета безопасности России.
Ранее 26 сентября Путин сменил главу Астраханской области.
Отец Казбека Кокова Валерий возглавлял Кабардино-Балкарию с 1992 по 2005 год.
Казбек Коков с 2013 года был советником регионального блока управления президента по внутренней политике, где курировал весь Северо-Кавказский регион.
В Кабардино-Балкарии с 2014 года отменены прямые выборы главы региона. Его назначает парламент, выбирая из трех кандидатур, предложенных президентом России.