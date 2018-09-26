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Путин сменил второго главу региона за день

Президент России
15:08, 26 сентября 2018
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Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

Юрий Коков, который возглавлял регион до последнего времени, по словам президента, попросил перевести его на работу в Москву. 

Обновление: Юрий Коков указом президента назначен заместителем секретаря Совета безопасности России.

Ранее 26 сентября Путин сменил главу Астраханской области.

Отец Казбека Кокова Валерий возглавлял Кабардино-Балкарию с 1992 по 2005 год.
Казбек Коков с 2013 года был советником регионального блока управления президента по внутренней политике, где курировал весь Северо-Кавказский регион.
В Кабардино-Балкарии с 2014 года отменены прямые выборы главы региона. Его назначает парламент, выбирая из трех кандидатур, предложенных президентом России.

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