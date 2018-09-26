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Путин назначил замглавы ФТС Сергея Морозова губернатором Астраханской области

Президент России
14:27, 26 сентября 2018
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Президент РФ Владимир Путин предложил Сергею Морозову занять должность губернатора Астраханской области.

Путин отметил, что нынешний глава региона Александр Жилкин попросил перевести его на другое место работы.

Сергей Морозов: «Владимир Владимирович, я Вас благодарю за оказанное доверие. Понимаю всю серьезность задачи. Я готов».

Президент России
Александр Жилкин возглавлял Астраханскую область с 2004 года. Еще 25 сентября 2018 года он называл появлявшуюся в СМИ информацию о своей грядущей отставке «слухами».
Сергей Морозов до последнего времени был замглавы Федеральной таможенной службы.
шапито

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