Путин назначил замглавы ФТС Сергея Морозова губернатором Астраханской области
Президент РФ Владимир Путин предложил Сергею Морозову занять должность губернатора Астраханской области.
Путин отметил, что нынешний глава региона Александр Жилкин попросил перевести его на другое место работы.
Сергей Морозов: «Владимир Владимирович, я Вас благодарю за оказанное доверие. Понимаю всю серьезность задачи. Я готов».
Александр Жилкин возглавлял Астраханскую область с 2004 года. Еще 25 сентября 2018 года он называл появлявшуюся в СМИ информацию о своей грядущей отставке «слухами».
Сергей Морозов до последнего времени был замглавы Федеральной таможенной службы.