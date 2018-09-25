Глава Сахалина запутался в «-тся» и «-ться». Пресс-служба (оправдываеться)

Губернатор Сахалина Олег Кожемяко, кажется, не знает правил написания «-тся» и «-ться» в глаголах. Ошибку Кожемяко совершил во время посещения школы для одаренных детей. Видео, где губернатор пишет с ошибкой на школьной доске, сначала опубликовали в инстаграме Кожемяко, но быстро удалили (Sakhalin.tv успели скопировать). Пресс-служба губернатора объяснила, что на самом деле он хотел написать совсем другое (но на видео это не попало). А вот пример того, как свои орфографические ошибки объясняет глава Минобразования Башкирии. P. S. Нашли опечатку в заголовке? Не торопитесь писать нам, а прочитайте это.



