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Глава Сахалина запутался в «-тся» и «-ться». Пресс-служба (оправдываеться)

Meduza
16:07, 25 сентября 2018

Губернатор Сахалина Олег Кожемяко, кажется, не знает правил написания «-тся» и «-ться» в глаголах. Ошибку Кожемяко совершил во время посещения школы для одаренных детей. Видео, где губернатор пишет с ошибкой на школьной доске, сначала опубликовали в инстаграме Кожемяко, но быстро удалили (Sakhalin.tv успели скопировать). Пресс-служба губернатора объяснила, что на самом деле он хотел написать совсем другое (но на видео это не попало). А вот пример того, как свои орфографические ошибки объясняет глава Минобразования Башкирии. P. S. Нашли опечатку в заголовке? Не торопитесь писать нам, а прочитайте это.


Фото в анонсе: Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

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Глава Сахалина запутался в «-тся» и «-ться». Пресс-служба (оправдываеться)

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