Родственница Сергея и Юлии Скрипаль Виктория рассказала «Интерфаксу», что знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в на бывшего офицера ГРУ и его дочь в Солсбери.

«Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — заявила Скрипаль. По ее словам, Петров и Боширов, как и их родственники, «пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего».

Виктория Скрипаль отметила, что с первого дня считала лживыми сведения о том, что Петров и Боширов причастны к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. По ее словам, если Боширов в жизни похож на человека, чью фотографию распространил Скотленд-Ярд, то Петров «даже рядом не стоял». По словам Скрипаль, в момент покушения реальный Александр Петров находился за пределами Великобритании.