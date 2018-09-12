«Они в шоке от происходящего». Племянница Скрипаля — о подозреваемых в покушении на дядю и сестру

Интерфакс
12:16, 12 сентября 2018
Надежный источник

Родственница Сергея и Юлии Скрипаль Виктория рассказала «Интерфаксу», что знает, кто такие Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвинила в покушении на бывшего офицера ГРУ и его дочь в Солсбери.

«Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — заявила Скрипаль. По ее словам, Петров и Боширов, как и их родственники, «пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего».

Виктория Скрипаль отметила, что с первого дня считала лживыми сведения о том, что Петров и Боширов причастны к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. По ее словам, если Боширов в жизни похож на человека, чью фотографию распространил Скотленд-Ярд, то Петров «даже рядом не стоял». По словам Скрипаль, в момент покушения реальный Александр Петров находился за пределами Великобритании.

Прокуратура Великобритании 5 сентября объявила, что в отравлении Скрипалей подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители британских властей отмечали, что считают имена подозреваемых ненастоящими.
Президент РФ Владимир Путин сообщил 12 сентября, что в России знают, кто такие Петров и Боширов. По его словам, это обычные гражданские лица. «Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», — сказал Путин.
Виктория Скрипаль — племянница Сергея Скрипаля. С момента его отравления она неоднократно появлялась на российском телевидении в программах, посвященных покушению в Солсбери. В интервью «Первому каналу» она говорила, что сомневается в отравлении дяди и сестры ядовитым веществом. По ее мнению, они могли отравиться рыбой.
В апреле Великобритания отказалась выдать визу Виктории Скрипаль с формулировкой «Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита».

О подозреваемых в отравлении Скрипалей

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