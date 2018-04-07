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«Нет уверенности, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита». Великобритания отказала в визе родственнице Скрипалей

Русская служба "Би-би-си"
14:19, 7 апреля 2018
Требует подтверждения

Великобритания отказала в визе родственнице Сергея и Юлии Скрипалей Виктории с формулировкой: «Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита». Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си», в распоряжении которой оказалась копия уведомления.

В письме также отмечается, что Сергей Скрипаль «в настоящий момент не может принимать гостей». Кроме того, британские власти указали, что Виктория Скрипаль не доказала наличие у нее необходимых средств на дорожные расходы и длительное пребывание в стране.

Ранее в британском министерстве внутренних дел заявили, что Виктории Скрипаль отказано в визе из-за несоответствия ее запроса иммиграционным правилам.

Виктория Скрипаль заявила Sky News, что не сомневалась в отказе. «Должно быть, британцам есть что скрывать», — предположила она.

Из другого документа, выпущенного посольством России в Великобритании, и который также есть у Русской службы Би-би-си, следует, что посольство России готово оказать Виктории Скрипаль всестороннюю помощь. В частности, Виктория может проживать в гостевом доме при посольстве, ей будут предоставлены транспорт из Лондона в Солсбери и услуги переводчика, а также консульская поддержка.

Русская служба "Би-би-си"
Виктория Скрипаль — племянница Сергея Скрипаля и двоюродная сестра Юлии Скрипаль. О том, что она планирует приехать в Великобританию навестить отравленных родственников, в конце марта объявило посольство РФ в Лондоне.
Виктория Скрипаль выступала в эфире Первого канала, где выразила сомнение, что Скрипалей отравили химическим оружием; она предположила, что они отравились рыбой.
5 апреля она передала «России 1» запись своего разговора с Юлией Скрипаль. На записи, подлинность которой журналистам подтвердить не удалось, Юлия говорит ей, что «у всех здоровье нормальное», и что визу той «никто не даст».
Бывший британский шпион, полковник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за госизмену и позже выдан Великобритании. 4 марта он и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском Солсбери. Около месяца они провели в коме. Сейчас врачи говорят, что их состояние улучшается.
Великобритания заявила, что их отравили разработанным в СССР химическим оружием, и возложила ответственность на Россию. РФ отвергает эти обвинения.

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