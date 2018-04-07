«Нет уверенности, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита». Великобритания отказала в визе родственнице Скрипалей

Великобритания отказала в визе родственнице Сергея и Юлии Скрипалей Виктории с формулировкой: «Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита». Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си», в распоряжении которой оказалась копия уведомления.

В письме также отмечается, что Сергей Скрипаль «в настоящий момент не может принимать гостей». Кроме того, британские власти указали, что Виктория Скрипаль не доказала наличие у нее необходимых средств на дорожные расходы и длительное пребывание в стране.

Ранее в британском министерстве внутренних дел заявили, что Виктории Скрипаль отказано в визе из-за несоответствия ее запроса иммиграционным правилам.

Виктория Скрипаль заявила Sky News, что не сомневалась в отказе. «Должно быть, британцам есть что скрывать», — предположила она.