В ФБК напомнили главе Росгвардии, что Навальный не может принять вызов на дуэль из-за ареста

Фонд борьбы с коррупцией готов «публично и в суде» ответить за информацию, изложенную в расследовании о Росгвардии. Об этом РБК заявила юрист фонда Любовь Соболь, комментируя видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, который обвинил основателя ФБК Алексея Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

«У нас есть доказательства. По этому делу доказательства очевидны, все они находятся на сайте госзакупок, опубликованы официально», — сказала она.

Соболь добавила, что Навальный примет решение, отвечать ли на выпады Золотова лично, позже — как освободится из-под административного ареста.

«Золотов не знает или делает вид, что не знает, что Алексей Навальный лично не может ответить ему, потому что находится в спецприемнике, связь там ограничена», — заметила юрист ФБК.

Официальное сообщество «Команда Навального» во «ВКонтакте» опубликовало такой ответ на обращение Золотова: «„В офицерской среде“, как вы выразились, „прыгать“ на человека в тот момент, когда он незаконно лишен свободы и не может ответить, сочли бы поступком труса. Своим выпадом вы в очередной раз дискредитируете не только Росгвардию, но и всех своих товарищей по обворовыванию граждан России, включая „сильного президента“».