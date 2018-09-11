Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, в котором тот вызвал основателя ФБК Алексея Навального на дуэль.

«Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами. Когда была бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением существующего законодательства. Конечно, лучше такую клевету пресекать на корню», — сказал Песков журналистам.

Отвечать на вопрос, допустимо ли для чиновника высокого уровня делать такие высказывания, Песков отказался. Он также подчеркнул, что в Кремле не рассматривают высказывание как физическую угрозу Навальному.