«Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами». Кремль — об обещании главы Росгвардии сделать из Навального отбивную
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, в котором тот вызвал основателя ФБК Алексея Навального на дуэль.
«Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами. Когда была бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением существующего законодательства. Конечно, лучше такую клевету пресекать на корню», — сказал Песков журналистам.
Отвечать на вопрос, допустимо ли для чиновника высокого уровня делать такие высказывания, Песков отказался. Он также подчеркнул, что в Кремле не рассматривают высказывание как физическую угрозу Навальному.
В своем видеообращении Виктор Золотов обвинил Навального во лжи из-за расследования ФБК о закупках продуктов для Росгвардии. Он предложил оппозиционеру устроить дуэль, пообещав «сделать из него хорошую сочную отбивную».