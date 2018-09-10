Участники «бессрочного протеста» в Москве продолжили акцию после задержаний

Несколько молодых людей продолжили акцию протеста против пенсионной реформы на Страстном бульваре в Москве после того, как полицейские задержали шесть человек, сообщил корреспонденту «Медузы» один из активистов.

Участники перешли от памятника Твардовскому, где акция началась утром 10 сентября, к памятнику Рахманинову, расположенному в 100 метрах неподалеку. Всего в протесте участвуют около 20 человек, сообщил журналист Денис Стяжкин.

#Москва Бессрочная протестная акция переместилась к памятнику Рахманинову на Страстном бульваре. Сейчас здесь 20 человек pic.twitter.com/nFqIVvgReZ — Денис Стяжкин (@styazshkin) September 10, 2018

С активистами, которых задержали полицейские, в ОВД проводят профилактические беседы, рассказал собеседник «Медузы» среди участников. Он отметил, что на Страстной бульвар пришли новые митингующие и «много еще идет». Он не сказал, сколько человек собираются выйти к памятнику Рахманинову.

Активист добавил, что подобные акции также планируются в Саратове, Волгограде и Петербурге. Он не привел точных подробностей, где пройдут митинги. Другие источники пока не подтверждали эту информацию.