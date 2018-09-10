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Участники «бессрочного протеста» в Москве продолжили акцию после задержаний

Meduza
13:40, 10 сентября 2018

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Несколько молодых людей продолжили акцию протеста против пенсионной реформы на Страстном бульваре в Москве после того, как полицейские задержали шесть человек, сообщил корреспонденту «Медузы» один из активистов.

Участники перешли от памятника Твардовскому, где акция началась утром 10 сентября, к памятнику Рахманинову, расположенному в 100 метрах неподалеку. Всего в протесте участвуют около 20 человек, сообщил журналист Денис Стяжкин.

С активистами, которых задержали полицейские, в ОВД проводят профилактические беседы, рассказал собеседник «Медузы» среди участников. Он отметил, что на Страстной бульвар пришли новые митингующие и «много еще идет». Он не сказал, сколько человек собираются выйти к памятнику Рахманинову.

Активист добавил, что подобные акции также планируются в Саратове, Волгограде и Петербурге. Он не привел точных подробностей, где пройдут митинги. Другие источники пока не подтверждали эту информацию.

Несколько молодых людей устроили 10 сентября «бессрочный протест против неэффективной власти» на Страстном бульваре. Они потребовали отменить «грабительскую пенсионную реформу» и призвали президента и правительство уйти в отставку. Также они выступили за отмену уголовной статьи за экстремизм и роспуск Роскомнадзора.
В десятках городов России 9 сентября прошли акции протеста против пенсионной реформы, в ходе которых полицейские задержали более тысячи человек.  

Акции протеста 9 сентября

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