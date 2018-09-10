Полиция задержала участников «бессрочного протеста» на Страстном бульваре в Москве 

Восемь участников «бессрочной» акции протеста против пенсионной реформы задержаны на Страстном бульваре в Москве возле памятника Рахманинову, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидца. Их увезли в ОВД «Тверской».

Ранее в понедельник сотрудники полиции задержали шестерых участников «бессрочного протеста», собравшихся у памятника Твардовскому на том же Страстном бульваре. После задержаний другие участники акции переместились к памятнику Рахманинову.

Сообщалось, что в акции участвуют около 20 человек. Собеседник «Медузы» среди участников тогда говорил, что на Страстной бульвар пришли новые митингующие и «много еще идет».

Акцию протеста, объявленную бессрочной, несколько молодых людей начали на Страстном бульваре утром 10 августа. Они объявили, что протестуют против «неэффективной власти», требуют отставки президента и правительства, а также отказа от пенсионной реформы, роспуска Роскомнадзора и отмены уголовной статьи за экстремизм.

«Бессрочный протест» был начат на следующий день после того, как сторонники Алексея Навального провели в России массовые акции против пенсионной реформы. По данным «ОВД-Инфо», на акциях были задержаны более тысячи человек.