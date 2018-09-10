В центре Москвы подростки устроили «бессрочный протест»

Несколько молодых людей устроили «бессрочный протест против неэффективной власти» у памятника Твардовскому на Страстном бульваре в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале «Митинг в Москве», который ведут активисты.

Жителей Москвы призывают прийти к памятнику Твардовскому, взяв с собой воду, еду, теплые вещи, сигареты и портативные зарядные устройства. Судя по опубликованным фотографиям, участники акции — по данным «Дождя», их 11 человек — сидят и стоят у памятника, держа в руках плакаты «Спи! Завтра запретят сон!» и «Путин, где наши деньги?»

Тем временем 11 человек продолжают протестовать против повышения пенсионного возраста у памятника Твардовскому в Москве.



Фото: Вася Полонский / Дождь pic.twitter.com/v9Ex7Uuht9 — Телеканал Дождь (@tvrain) September 10, 2018

В ночь на 10 сентября активисты заявили, что будут проводить протестную акцию до тех пор, пока власти не отменят «грабительскую пенсионную реформу», а президент и правительство не уйдут в отставку. Также они требуют провести « госслужащих как профнепригодных для управления страной».