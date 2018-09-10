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В центре Москвы подростки устроили «бессрочный протест»

Митинг в Москве
09:37, 10 сентября 2018
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Несколько молодых людей устроили «бессрочный протест против неэффективной власти» у памятника Твардовскому на Страстном бульваре в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале «Митинг в Москве», который ведут активисты.

Жителей Москвы призывают прийти к памятнику Твардовскому, взяв с собой воду, еду, теплые вещи, сигареты и портативные зарядные устройства. Судя по опубликованным фотографиям, участники акции — по данным «Дождя», их 11 человек — сидят и стоят у памятника, держа в руках плакаты «Спи! Завтра запретят сон!» и «Путин, где наши деньги?»

В ночь на 10 сентября активисты заявили, что будут проводить протестную акцию до тех пор, пока власти не отменят «грабительскую пенсионную реформу», а президент и правительство не уйдут в отставку. Также они требуют провести «люстрацию госслужащих как профнепригодных для управления страной».

В Москве и десятках городов России 9 сентября прошли акции протеста против пенсионной реформы. В 40 городах страны, по данным «ОВД-Инфо», задержали более тысячи человек. Самые крупные задержания прошли в Петербурге, где в отделы полиции доставили порядка 600 человек.
В Москве после завершения митинга около 20 молодых людей остались сидеть возле памятника Пушкину. Около полуночи их разогнали сотрудники Росгвардии, пишет Znak.com.

Акции протеста 9 сентября

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