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Задержаны участники «бессрочного протеста» в Москве

Новая газета
11:42, 10 сентября 2018
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Полицейские задержали шесть участников бессрочной акции протеста, проходящей у памятника Твардовскому на Страстном бульваре в Москве. Также задержали корреспондента «Sota.Vision» Дениса Стяжкина, который вел трансляцию, пишет «Новая газета».

Телеканал «Дождь» утверждал, что задержали всех 16 человек, которые собрались у памятника, но спустя время исправил заметку, сообщив о задержании нескольких активистов.

Корреспондент «Медузы» также сообщил, что активистов задержали. При этом как минимум одному участнику, судя по записи в телеграм-канале «Митинг в Москве», удалось убежать от полицейских.

Задержанных увезли в ОВД по Тверскому району, сообщил Денис Стяжкин в твиттере. Он отметил, что активистам нужны адвокаты. По его словам, вместе с ним задержаны семь человек. Уже в отделе полиции Стяжкина освободили.

Несколько молодых людей устроили утром 10 сентября «бессрочный протест против неэффективной власти» на Страстном бульваре. Они заявили, что будут проводить протестную акцию до тех пор, пока власти не отменят «грабительскую пенсионную реформу», а президент и правительство не уйдут в отставку. Среди других требований — отмена статьи 282 УК РФ (экстремизм) и роспуск Роскомнадзора.
В десятках городов России 9 сентября прошли акции протеста против пенсионной реформы, в ходе которых полицейские задержали более тысячи человек. 

Акции против пенсионной реформы

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