Задержаны участники «бессрочного протеста» в Москве

Полицейские задержали шесть участников бессрочной акции протеста, проходящей у памятника Твардовскому на Страстном бульваре в Москве. Также задержали корреспондента «Sota.Vision» Дениса Стяжкина, который вел трансляцию, пишет «Новая газета».

Телеканал «Дождь» утверждал, что задержали всех 16 человек, которые собрались у памятника, но спустя время исправил заметку, сообщив о задержании нескольких активистов.

Корреспондент «Медузы» также сообщил, что активистов задержали. При этом как минимум одному участнику, судя по записи в телеграм-канале «Митинг в Москве», удалось убежать от полицейских.

Задержанных увезли в ОВД по Тверскому району, сообщил Денис Стяжкин в твиттере. Он отметил, что активистам нужны адвокаты. По его словам, вместе с ним задержаны семь человек. Уже в отделе полиции Стяжкина освободили.