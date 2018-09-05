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Прокуратура Лос-Анджелеса не стала предъявлять обвинения Кевину Спейси и Стивену Сигалу

The Los Angeles Times
07:39, 5 сентября 2018
Надежный источник

Прокуратура Лос-Анджелеса отказалась предъявлять обвинения в сексуальных домогательствах актерам Кевину Спейси и Стивену Сигалу. Речь идет об инцидентах, имевших место в 1990-е, пишет The Los Angeles Times.

Один из эпизодов сексуального насилия, в котором подозревали Спейси, относится в октябрю 1992 года. Прокуратура не смогла выдвинуть обвинения по этому делу из-за истечения срока давности.

Аналогичная ситуация произошла со Стивеном Сигалом, которого недавно обвинили в изнасиловании, совершенном в январе 1993 года. Прокуратура не может предъявить ему обвинения, так как срок давности по таким делам в то время составлял шесть лет.

Два года назад в Калифорнии был принят закон, который отменил существовавший 10-летний срок давности по делам об изнасиловании. Но новый порядок не распространяется на события до 2016 года.

Речь идет только о событиях 1990-х годов. И Спейси, и Сигала обвиняли в сексуальных домогательствах, совершенных в более позднее время.
Также прокуратура Лос-Анджелеса отказалась предъявлять обвинения в изнасиловании актеру Энтони Андерсону, но по другой причине — из-за нехватки информации по делу.

Обвинения против звезд Голливуда

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