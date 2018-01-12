Стивена Сигала обвинили в изнасиловании

The Wrap
10:38, 12 января 2018
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Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении актера Стивена Сигала по подозрению в изнасиловании, сообщает издание The Wrap.

Заявление в правоохранительные органы подала Реджина Саймонс. По ее словам, инцидент произошел в 1993 году, когда она работала в массовке на съемках фильма «В смертельной опасности». Однажды Сигал пригласил ее на вечеринку в свой дом в Беверли-Хиллс, но, когда Саймонс туда приехала, никого кроме актера в доме не было. После этого Сигал запер дверь и изнасиловал ее, утверждает женщина. На момент преступления Саймонс было 18 лет, и она не была «сексуально активной».

Еще одна женщина, бывшая голландская модель Фавиола Дэдис, также подала заявление на Сигала в департамент полиции Лос-Анджелеса. Она утверждает, что актер грубо домогался ее в 2002 году на пробах к фильму о Чингисхане, который впоследствии так и не был снят.

В полиции заявили, что расследуют еще один случай сексуальных домогательств со стороны Сигала, произошедший в 2005 году, однако отказались сообщить какие-либо подробности. Многочисленные попытки получить комментарии от Сигала оказались безуспешными (англ. яз.).

The Wrap
Стивена Сигала, в 2016 году получившего гражданство России, уже неоднократно подозревали в сексуальных домогательствах, но публичных обвинений в изнасиловании до сих пор не было.
Ранее о домогательствах со стороны Сигала заявляли актрисы Порша де Росси, Джулианна Маргулис, Кэтрин Хейгл, Ева ЛяРу, Рэй Дон Чонг, Лиза Гэрреро, Дженни Маккарти, а также его бывшие ассистентки Патриция Николс, Кэйден Нгуен, Блэр Робинсон и другие.
Обвинения в адрес Сигала прозвучали на фоне скандала в Голливуде, когда выяснилось, что продюсер Харви Вайнштейн годами сексуально домогался многих актрис. После этого в харассменте также были заподозрены Кевин Спейси, Джеймс Франко, Вуди Аллен и многие другие.

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