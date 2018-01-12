Стивена Сигала обвинили в изнасиловании

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении актера Стивена Сигала по подозрению в изнасиловании, сообщает издание The Wrap.

Заявление в правоохранительные органы подала Реджина Саймонс. По ее словам, инцидент произошел в 1993 году, когда она работала в массовке на съемках фильма «В смертельной опасности». Однажды Сигал пригласил ее на вечеринку в свой дом в Беверли-Хиллс, но, когда Саймонс туда приехала, никого кроме актера в доме не было. После этого Сигал запер дверь и изнасиловал ее, утверждает женщина. На момент преступления Саймонс было 18 лет, и она не была «сексуально активной».

Еще одна женщина, бывшая голландская модель Фавиола Дэдис, также подала заявление на Сигала в департамент полиции Лос-Анджелеса. Она утверждает, что актер грубо домогался ее в 2002 году на пробах к фильму о Чингисхане, который впоследствии так и не был снят.