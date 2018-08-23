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Кевин Спейси стал фигурантом еще одного дела о сексуальном насилии

The Los Angeles Times
06:55, 23 августа 2018
Надежный источник

Прокуратура Лос-Анджелеса расследует новое дело в отношении американского актера, обладателя двух «Оскаров» Кевина Спейси. Его обвиняют в нападении на мужчину в городе Малибу в октябре 2016 года.

«Дело о сексуальном насилии находится на стадии рассмотрения», — заявил представитель прокурора Грег Рислинг, отказавшись предоставить какие-либо подробности.

В офисе шерифа округа Лос-Анджелес, откуда дело было передано в прокуратуру, сообщили, что расследование началось в мае 2018 года, пишет The Los Angeles Times. Представители актера не смогли предоставить оперативный комментарий.

Также офис шерифа расследовал еще один эпизод сексуального насилия, в котором обвиняют Кевина Спейси. Инцидент имел место в Западном Голливуде в октябре 1992 года. Но из-за срока давности привлечь актера к суду в рамках этого дела невозможно, отмечает The Los Angeles Times.

В общей сложности больше 30 мужчин обвинили Кевина Спейси в домогательствах и насилии. Первым, кто публично выступил с обвинениями, стал актер Энтони Рэпп. Он утверждал, что Спейси домогался его в 1986 году, когда ему было всего 14 лет. Помимо США расследования в отношении актера проводятся еще и в Великобритании.

Обвинения против Кевина Спейси

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