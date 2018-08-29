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Авиакомпанию «Победа» обвинили в навязывании невыгодных условий провоза багажа

ФАС
09:33, 29 августа 2018
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Управление ФАС по Москве обвинило авиакомпанию «Победа» в навязывании потребителям невыгодных условий провоза багажа.

Оформить багаж весом до 10 килограммов пассажир может за 499 рублей, но только в том случае, если он оформляет один билет. При коллективном бронировании на сайте «Победы» такая возможность предоставляется лишь одному человеку из списка, остальным пассажирам система предлагает оформить багаж до 20 килограммов за 1499 рублей.

«По сути, это направлено на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением», — заявил руководитель управления ФАС по Москве Армен Ханян.

Лоукостеру выдано предупреждение. Если «Победа» не изменит правила оформления багажа, на нее заведут антимонопольное дело.

Претензии к «Победе», связанные с провозом багажа и ручной клади, возникали и раньше. В 2017 году авиакомпания запретила провозить в салоне ручную кладь сверх бесплатной нормы. Позже перевозчик обращался в Верховный суд с требованием отменить бесплатный провоз женских сумок и верхней одежды, но в иске было отказано.

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