Авиакомпанию «Победа» обвинили в навязывании невыгодных условий провоза багажа

Управление по Москве обвинило авиакомпанию «Победа» в навязывании потребителям невыгодных условий провоза багажа.

Оформить багаж весом до 10 килограммов пассажир может за 499 рублей, но только в том случае, если он оформляет один билет. При коллективном бронировании на сайте «Победы» такая возможность предоставляется лишь одному человеку из списка, остальным пассажирам система предлагает оформить багаж до 20 килограммов за 1499 рублей.

«По сути, это направлено на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением», — заявил руководитель управления ФАС по Москве Армен Ханян.

Лоукостеру выдано предупреждение. Если «Победа» не изменит правила оформления багажа, на нее заведут антимонопольное дело.