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Авиакомпания «Победа» против волейболиста Кимерова. В шести цитатах
20 марта авиакомпания «Победа» объявила благодарность экипажу своего рейса Самара — Москва за то, что из-за самолета был высажен волейболист Александр Кимеров. Спортсмен ростом 215 сантиметров сначала пытался пересесть на место, где больше пространства для ног, а когда ему было в этом отказано, вытянул ноги в проход. Это спровоцировало перепалку, по итогам которой Кимеров был выведен из самолета. «Медуза» рассказывает, как развивалась эта история в шести цитатах.
Спортивный журналист Петр Кондаков, 14 марта:
«Игрока „Факела“ Александра Кимерова ссадили с самолета с рейса „Победы“ из Самары. Ситуация анекдотичная — парень с ростом 215 см банально не поместился на месте, которое было у него в посадочном талоне, и сел на свободное место в проходе (или поменялся с кем-то, точно не знаю)».
Авиакомпания «Победа», 15 марта:
«Пассажир Александр Кимеров был снят с рейса DP422 из-за ярко выраженной агрессии, многочисленных оскорблений членов экипажа и озвученной им угрозы устроить во время полета „шоу“. Пассажир неоднократно оскорблял экипаж, заявляя о своей знаменитости и претензии на больший комфорт и внимание, чем у других пассажиров. После того, как Кимеров пообещал после взлета устроить „шоу“, совместно с командиром воздушного судна было принято решение отстранить дебошира от рейса».
«Мы с большим сожалением отнеслись к официальной позиции „Победы“. Я не знаю, кто у них принимает такие решения, но считаю такую позицию непрофессиональной и вредной для самой авиакомпании. Вместо того, чтобы все сделать для урегулирования конфликта, руководство „Победы“ продолжает нагнетать ситуацию. Налицо явное вранье стюардессы по поводу угроз и дебоша Александра на борту».
Член Совета Федерации и чемпион мира по пауэрлифтингу Эдуард Исаков, 16 марта:
«Факт снятия волейболиста клуба „Факел“ с рейса — это вопиющее нарушение. Гражданский пассажирский самолет — это не военная подводная лодка. Рост или вес пассажира не являются ограничением, которое установлено для того или иного типа воздушного судна, либо для того или иного авиаперевозчика».
Авиакомпания «Победа», 20 марта:
«Низкобюджетная авиакомпания „Победа“ объявила благодарность экипажу, выполнявшему рейс DP422 12 марта 2017 года, за строгое соблюдение инструкции обслуживания пассажиров… Кимеров уже пользовался услугами авиакомпании „Победа“ в октябре 2016 года и, следовательно, знал о наличии платной услуги по выбору мест повышенной комфортности. В марте 2017 года перед вылетом из Самары он оплатил услугу выбора обычного места 18D (у прохода, без дополнительного пространства для ног), что подтверждает его сознательный отказ от оплаты места с увеличенным пространством для ног».
P. S. Еще одна цитата из пресс-релиза «Победы», 10 февраля 2017 года:
«„Победа“ призывает депутатов Госдумы ускорить введение уголовной ответственности для дебоширов и введение „черных списков“. Недостаточно жесткие меры к дебоширам позволяют агрессивным пассажирам чувствовать безнаказанность и безответственность за свои поступки. Кабинный экипаж и наземный персонал авиакомпаний постоянно находятся в психологическом напряжении и испытывают стресс».