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Авиакомпания «Победа» против волейболиста Кимерова. В шести цитатах

20 марта авиакомпания «Победа» объявила благодарность экипажу своего рейса Самара — Москва за то, что из-за самолета был высажен волейболист Александр Кимеров. Спортсмен ростом 215 сантиметров сначала пытался пересесть на место, где больше пространства для ног, а когда ему было в этом отказано, вытянул ноги в проход. Это спровоцировало перепалку, по итогам которой Кимеров был выведен из самолета. «Медуза» рассказывает, как развивалась эта история в шести цитатах.