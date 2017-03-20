«Победа» объявила благодарность экипажу, снявшему с рейса волейболиста Кимерова

В заявлении авиакомпании подчеркивается, что Кимеров нарушил правила перевозки пассажиров, пересев на другое место, создал прямую угрозу безопасности, вытянув ноги в проход, а также угрожал устроить «шоу» после взлета.

«Победа» также сообщила, что получила обращения «от сознательных пассажиров», с просьбой о премировании экипажа и «подтверждением факта агрессивного поведения пассажира Кимерова».

Волейболист клуба «Факел» из Нового Уренгоя Александр Кимеров 12 марта был высажен из самолета авиакомпании «Победа», выполнявшего рейс из Самары в Москву.

По словам Кимерова, рост которого 2,15 метра, он купил билет на обычное место в самолете, но попросил бортпроводника пересадить его в кресло с увеличенным пространством для ног. Бортпроводник выполнить просьбу спортсмена отказалась, однако пассажирка, сидевшая на месте с увеличенным пространством для ног, согласилась уступить его Кимерову. Бортпроводник меняться местами не разрешила, а после того, как спортсмен вытянул ноги в проход, на борт был вызван наряд полиции, снявший Кимерова с рейса.

«Победа», комментируя происшествие, подчеркнула, что Кимеров не стал бронировать место с увеличенным пространством для ног (такая услуга предлагается за отдельную плату), а правила авиакомпании требуют, чтобы пассажиры сидели на местах, указанных в посадочных талонах.

Авиакомпания заявила, что готова подать в суд на Кимерова и потребовать компенсацию за задержку рейса. В свою очередь, директор клуба «Факел» Николай Капранов сообщил, что клуб не планирует обращаться в суд, но ждет от авиакомпании извинений.