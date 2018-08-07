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Верховный суд отклонил иск «Победы». Лоукостер просил отменить бесплатный провоз женских сумок и верхней одежды

Интерфакс
16:21, 7 августа 2018
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Верховный суд РФ отказался удовлетворять административный иск авиакомпании «Победа» к Минтрансу о перевозке вещей в салоне.

Лоукостер просил убрать из федеральных авиационных правил перечень вещей, которые авиакомпании обязаны принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади.

«Победа» утверждает, что перечень противоречит другими законами, регулирующим авиаперевозки, а также нарушает правила безопасности. Представители Генпрокуратуры РФ с этим не согласились.

Минтранс, в свою очередь, просил отложить заседание, указывая, что идет общественное обсуждение законопроекта, устраняющего спорные моменты, касающиеся правил перевозки вещей в салоне.

В «Победе» заявили, что будут обжаловать решение суда. Если же апелляция будет отклонена и решение вступит в законную силу, заявил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, это приведет к росту себестоимости рейсов и цен на билеты.

Новые правила для ручной клади и список предметов, разрешенных к провозу на борту самолетов, были утверждены осенью 2017 года вскоре после того, как в России разрешили продавать невозвратные билеты без багажа.
По действующим правилам, авиакомпании обязаны разрешить пассажиру взять в салон без дополнительной платы ручную кладь весом не менее 5 килограммов и дополнительно к ней вещи из списка.
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