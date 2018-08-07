Верховный суд отклонил иск «Победы». Лоукостер просил отменить бесплатный провоз женских сумок и верхней одежды

Верховный суд РФ отказался удовлетворять административный иск авиакомпании «Победа» к Минтрансу о перевозке вещей в салоне.

Лоукостер просил убрать из федеральных авиационных правил , которые авиакомпании обязаны принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади.

«Победа» утверждает, что перечень противоречит другими законами, регулирующим авиаперевозки, а также нарушает правила безопасности. Представители Генпрокуратуры РФ с этим не согласились.

Минтранс, в свою очередь, просил отложить заседание, указывая, что идет общественное обсуждение законопроекта, устраняющего спорные моменты, касающиеся правил перевозки вещей в салоне.

В «Победе» заявили, что будут обжаловать решение суда. Если же апелляция будет отклонена и решение вступит в законную силу, заявил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков, это приведет к росту себестоимости рейсов и цен на билеты.