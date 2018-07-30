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Минтранс предложил авиакомпаниям не взвешивать портфели и дамские сумки из ручной клади

Правительство России
19:13, 30 июля 2018
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Министерство транспорта выступило с проектом поправок в правила авиаперевозок: ведомство предлагает разрешить бесплатно брать на борт сверх предусмотренных законом 5 килограммов ручной клади ряд предметов. 

Из числа вещей, подлежащих взвешиванию, в Минтрансе предложили исключить дамские сумочки, рюкзаки, портфели, букеты цветов, костыли и трости, а также товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли.

По действующей редакции правил, которая начала действовать в конце 2017 года, авиаперевозчики обязаны предоставить пассажирам возможность бесплатно брать с собой на борт ручную кладь массой не менее пяти килограммов, при этом никаких исключений при взвешивании не предусматривается.

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