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Авиакомпания «Победа» запретила провозить в салоне ручную кладь сверх бесплатной нормы

Интерфакс
10:27, 13 декабря 2017
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Авиакомпания «Победа» изменила правила перевозки ручной клади. В салон самолета теперь можно взять только ручную кладь, вписывающуюся в бесплатную норму. Возможности провести дополнительную ручную кладь за деньги у пассажиров российского лоукостера больше нет.

Новые правила, рассказали «Интерфаксу» в авиакомпании, действуют с 1 декабря.

«Во-первых, 70% наших клиентов не покупают никакой дополнительный багаж, вполне довольствуясь бесплатной нормой ручной клади; во-вторых, платный багаж в салоне просто негде разместить: подавляющее большинство наших рейсов выполняется с полной загрузкой», — пояснил представитель «Победы».

У пассажиров «Победы» по-прежнему есть возможность сдать вещи, не вписывающиеся в бесплатную норму для ручной клади, в багаж.

В конце сентября 2017 году в России вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, разрешающие авиакомпаниями продавать невозвратные билеты без бесплатного провоза багажа. При этом было закреплено право пассажира с невозвратным билетом бесплатно провозить ручную кладь. Бесплатную норму для ручной клади авиакомпаниям разрешили устанавливать самостоятельно (в пределах оговоренных параметров). На рейсах «Победы» в салон можно брать кладь с габаритами 36×30×27 сантиметров вне зависимости от ее веса.
Ранее тарифная линейка «Победы» была составлена таким образом, что сдавать вещи в багаж было значительно выгоднее, чем оплачивать дополнительную ручную кладь. Как указывали представители авиакомпании, большое количество ручной клади в салоне замедляет посадку и высадку пассажиров, увеличивая таким образом время, проведенное самолетом в аэропорту.

Новые правила провоза ручной клади в России

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