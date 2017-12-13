Авиакомпания «Победа» запретила провозить в салоне ручную кладь сверх бесплатной нормы

Авиакомпания «Победа» изменила правила перевозки ручной клади. В салон самолета теперь можно взять только ручную кладь, вписывающуюся в бесплатную норму. Возможности провести дополнительную ручную кладь за деньги у пассажиров российского лоукостера больше нет.

Новые правила, рассказали «Интерфаксу» в авиакомпании, действуют с 1 декабря.

«Во-первых, 70% наших клиентов не покупают никакой дополнительный багаж, вполне довольствуясь бесплатной нормой ручной клади; во-вторых, платный багаж в салоне просто негде разместить: подавляющее большинство наших рейсов выполняется с полной загрузкой», — пояснил представитель «Победы».

У пассажиров «Победы» по-прежнему есть возможность сдать вещи, не вписывающиеся в бесплатную норму для ручной клади, в багаж.