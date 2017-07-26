Что не так с новыми правилами провоза ручной клади? Пять вопросов к Минтрансу

В России переписывают правила воздушных перевозок, по всей видимости, в интересах авиакомпаний. Для невозвратных билетов отменяют гарантированный бесплатный багаж. С ручной кладью все сложнее: вместо интуитивно понятных правил, которые давно и успешно работают в России и других странах, вводятся довольно странные ограничения. «Медуза» сформулировала главные вопросы к новым правилам, на которые пока нет ответа.

Как сейчас: авиакомпании сами решают, сколько сумок можно брать в салон и сколько они должны весить; сверх этого можно в любом случае взять дамскую сумку, одежду, зонт, букет, газеты, ноутбук, фотоаппарат, телефон и другие вещи.

Как будет: количество сумок и их максимальный вес определяет авиакомпания, но бесплатно на борт должны принимать не менее 5 килограммов (то есть предельный вес бесплатной ручной клади будет 5 килограммов или больше); сверх этого можно брать только дамскую сумочку (или портфель), детское питание, костюм в портпледе, детскую люльку, костыли или складную кресло-коляску. Все остальные вещи считаются ручной кладью, в том числе ноутбук, их могут попросить взвесить для учета и маркировки.

Зачем менять существующий порядок?

Минтранс пишет, что сотовые телефоны и ноутбуки надо взвешивать и учитывать в ручной клади ради «оптимизации» по итогам неких «исследований, выявивших наименее востребованные предметы». Но что это за исследования и чем конкретно эта «оптимизация» поможет? И чем плоха нынешняя система?

«Пусть пассажиры не волнуются — за провоз мобильного телефона в кармане или электронной книжки с них дополнительных денег никто требовать не будет», — успокоил россиян министр транспорта Максим Соколов, хотя именно эти вещи зачем-то хотят убрать из гарантированной бесплатной ручной клади.

Пассажиров будут обыскивать в поисках телефонов и газет?

Иначе как их можно будет взвесить и учесть? Размеры и вес ручной клади проверяют не на досмотре безопасности, а на стойке регистрации либо у выхода к самолету. Там теперь тоже будет контроль с весами?

Зимой я оделся потеплее, значит в салон кроме верхней одежды ничего нельзя?

Бывают шубы и пальто которые сами по себе весят 5 килограммов, а то и больше. Получается, они займут весь мой «бесплатный вес», а ноутбук и телефон я должен сдать в багаж? Не бежать же потом в рубашке по трапу!

Если в мою «дамскую сумочку» поместятся ноутбук, телефон и фотоаппарат, их не посчитают?

Параметры «дамской сумочки», «портфеля» и «портпледа» в предложении Минтранса никак не описаны, а значит они могут быть любого размера и веса. Ограничения оставят на суд авиакомпаний?

Совет Федерации пообещал проследить, чтобы Минтранс не «ухудшал положение граждан». Но как, если закон уже принят?

Минтранс для того и опубликовал проект нормативного акта, чтобы законодатели могли понять — стоит принимать документ в таком виде или нет. На заседании Совета Федерации спикер Валентина Матвиенко отругала ведомство за новые правила провоза ручной клади. Но это не помешало ей убедить большинство (но далеко не всех) сенаторов принять закон, который и отдает дальнейшее регулирование на откуп Минтрансу. Или если что-то будет не так, примут еще один закон?