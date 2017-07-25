Глава Минтранса: никто не будет требовать денег за провоз телефона в кармане

Министр транспорта Максим Соколов заявил, что предложения возглавляемого им ведомства об исключении мобильных телефонов, ноутбуков и верхней одежды из списка предметов, которые можно брать с собой на борт бесплатно, не подразумевают взимания дополнительной платы с пассажиров.

«Пусть пассажиры не волнуются — за провоз мобильного телефона в кармане или электронной книжки с них дополнительных денег никто требовать не будет», — сказал он агентству ТАСС.

Как это соотносится с предложением Минтранса убирать эти предметы в ручную кладь и взвешивать их, в сообщении агентства не поясняется.

Соколов также заявил, что законопроект об отмене бесплатного багажа для пользователей невозвратных тарифов был «принят по поручению президента» и призван дополнительно — на «10-20 процентов» — снизить стоимость этих билетов за счет «весовой нагрузки в тарифе».