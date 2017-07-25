Глава Минтранса: никто не будет требовать денег за провоз телефона в кармане

ТАСС
18:15, 25 июля 2017
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Министр транспорта Максим Соколов заявил, что предложения возглавляемого им ведомства об исключении мобильных телефонов, ноутбуков и верхней одежды из списка предметов, которые можно брать с собой на борт бесплатно, не подразумевают взимания дополнительной платы с пассажиров.

«Пусть пассажиры не волнуются — за провоз мобильного телефона в кармане или электронной книжки с них дополнительных денег никто требовать не будет», — сказал он агентству ТАСС.

Как это соотносится с предложением Минтранса убирать эти предметы в ручную кладь и взвешивать их, в сообщении агентства не поясняется.

Соколов также заявил, что законопроект об отмене бесплатного багажа для пользователей невозвратных тарифов был «принят по поручению президента» и призван дополнительно — на «10-20 процентов» — снизить стоимость этих билетов за счет «весовой нагрузки в тарифе».

В июле Госдума приняла законопроект об отмене бесплатного багажа для невозвратных билетов. 25 июля Минтранс опубликовал проект поправок к Федеральным авиационным правилам, в которых предлагается значительно сократить список вещей, которые пассажир может брать с собой на борт бесплатно.
В списке предлагается оставить сумочку (портфель), детское питание, костюм в портпледе, люльку, костыли и складное-кресло коляску. Сейчас в этом списке также есть, в частности, мобильный телефон, фотоаппарат, ноутбук, книга и верхняя одежда.
Позже в Минтрансе пояснили, что эти предметы «не запрещается» убирать в ручную кладь, где они «по сути всегда и находятся». При этом в проекте поправок к авиационным правилам ведомство предлагает позволить авиакомпаниями устанавливать минимальный вес ручной клади в пять килограмм.

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