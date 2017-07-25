Как в России отменили бесплатный багаж и решили взвешивать телефоны и ноутбуки в ручной клади. Цепочка событий

20 апреля 2014 года президент Владимир Путин подписал закон, который впервые разрешил продажу в России невозвратных авиабилетов. Подготовленный правительством законопроект, как говорится в пояснительной записке, был направлен на снижение стоимости перелетов: ведь пассажиры редко (в 8% случаев) отказываются от билетов.

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27 мая 2014 года недавно созданная бюджетная «дочка» «Аэрофлота» под названием «Добролет» начала продавать билеты Москва — Симферополь. Через несколько часов после открытия продаж правительство внесло в Госдуму новый законопроект — теперь власти захотели разрешить авиакомпаниям брать дополнительные деньги за багаж. Причем депутаты хотели оставить эту норму полностью на усмотрение авиакомпаний: они сами должны решать, делать багаж бесплатным или нет. Законопроект приняли в первом чтении меньше чем за месяц.

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16 сентября 2014 года появилась бюджетная авиакомпания «Победа». «Аэрофлоту» пришлось создать ее взамен «Добролета», против которого ввели санкции за продажу билетов в Крым. Законопроект о багаже, полностью подготовленный сразу ко второму и третьему чтению еще в июне, оставлен без движения. «Победа» предложила билеты с бесплатным багажом до 10 килограмм, но запретила бесплатно провозить рюкзаки в салоне.

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11 августа 2016 года авиакомпания «Победа» предложила существенно ограничить правила провоза ручной клади. По замыслу компании, брать в салон бесплатно можно будет только одну вещь не тяжелее 5 килограмм . Перечень вещей, которые можно брать сверх нормы, компания предложила отменить.

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11 июля 2017 года законопроект об отмене бесплатного багажа внезапно реанимировали через три года после внесения. В новой редакции авиакомпании могут брать деньги за багаж только на невозвратных тарифах. Вместе с этим закрепляется норма о бесплатной ручной клади, параметры которой должно определить правительство. Закон приняли за два дня силами исключительно «Единой России», все остальные партии проголосовали против.

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24 июля 2017 года Министерство транспорта России предложило свою трактовку только что принятого закона — новую редакцию федеральных авиационных правил (ФАП). В них ведомство указало, что на каждого пассажира должно приходиться не менее пяти килограмм бесплатной ручной клади. Но взвешивать придется в том числе одежду, ноутбуки и телефоны — все эти вещи Минтранс решил исключить из особого перечня того, что можно провозить сверх нормы.

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Валентина Матвиенко: «Прокомментируйте глупости, которые там написаны» Meduza

25 июля 2017 года на заседании Совета Федерации сенаторы раскритиковали предложения Минтранса. «Вы там какую-то чушь написали», — сказала спикер СФ Валентина Матвиенко. При этом закон сенаторы все равно приняли, пообещав проконтролировать предложения Минтранса.

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В тот же день «Победа» пообещала, что принятый закон позволит снизить тарифы на 20% за счет сокращения затрат на багаж и личные вещи.