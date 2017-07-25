Совет Федерации одобрил закон об отмене бесплатного багажа для невозвратных билетов

Члены Совета Федерации одобрили закон о возможности отмены бесплатного багажа при продаже невозвратных билетов. За документ выступили 110 сенаторов, против — 18, 24 воздержались. Заседание транслируют на ютьюбе.

Сенатор Людмила Нарусова в ходе обсуждения заявила, что, по ее мнению, закон принимается в интересах авиакомпаний. Документ также раскритиковали за то, что он может повлиять на спад перелетов на Дальний Восток.

Перед заседанием против закона выступил комитет СФ по конституционному законодательству.

«Этот закон дает право гражданам купить дешевле билет. Человек, который летит без багажа, имеет право купить билет с другой опцией дешевле. Все эти нормативные акты — это другая история», — заметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она добавила, что СФ «не допустит, чтобы Минтранс принял нормативные акты, которые ухудшают положение граждан». Возвращать закон для обсуждения с Думой в рамках согласительной комиссии она отказалась.