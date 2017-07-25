Минтранс предложил исключить одежду, телефоны и компьютеры из бесплатной ручной клади

Министерство транспорта подготовило поправки в федеральные авиационные правила, которые связаны с предстоящей отменой бесплатного багажа для невозвратных билетов. Документ опубликован для общественного обсуждения.

В правилах предложено закрепить, что перевозчик обязан принимать не менее 5 килограммов ручной клади на одного пассажира. При этом из перечня вещей, которые можно бесплатно брать в салон сверх нормы, хотят исключить:

папку для бумаг;

зонтик;

трость;

букет цветов;

верхнюю одежду;

печатные издания для чтения в полете;

телефон сотовой связи;

фотоаппарат;

видеокамеру;

портативный компьютер.

Эти вещи можно будет брать в салон, но с обязательным взвешиванием и учетом в норме провоза ручной клади и багажа.

В списке гарантированной бесплатной ручной клади, которая не подлежит взвешиванию, предложено оставить пять позиций:

дамская сумочка или портфель;

детское питание для ребенка во время полета;

костюм в портпледе;

детская люлька при перевозке ребенка;

костыли, складная кресло-коляска.

25 июля закон об отмене бесплатного багажа для невозвратных билетов обсудил Совет Федерации. Комитет по конституционному законодательству предложил не поддерживать документ, но на заседании глава СФ Валентина Матвиенко объявила, что он будет рассмотрен в любом случае.