Министерство транспорта подготовило поправки в федеральные авиационные правила, которые существенно осложняют жизнь клиентам авиакомпаний. Если поправки пройдут, из списка разрешенных для бесплатного провоза в ручной клади предметов исключат, например, верхнюю одежду, зонты и букеты. Их можно будет брать на борт только после взвешивания — так что шубу весом в пять килограммов вряд ли пропустят. Чтобы в будущем не тратить лишнее время в очереди на посадку, «Медуза» предлагает потренироваться заранее.

Как играть: Вы можете взять с собой, не задумываясь, портфель, кресло-коляску, костюм, детское питание и люльку. Ни в коем случае не берите ноутбук, шубу, зонт, фотоаппарат и букет. Ваша задача взять в полет только то, что можно. На все про все у вас 60 секунд. И да — этот список может стать реальным.