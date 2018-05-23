Бизнесмены предложили заменить уголовное наказание за соблюдение санкций на административное

Госдуме предлагают заменить уголовную ответственность за соблюдение санкций и за действия, способствующие введению таких санкций, на административную. Соответствующие поправки в законопроект намерен представить глава «Опоры России» Александр Калинин 23 мая на заседании Совета по законотворчеству Госдумы, сообщает РБК.

По его словам, речь идет о штрафах, запрете занимать определенные должности, возможно, о запрете на покупку продукции компаний со стороны государственных и муниципальных предприятий.

«Мы считаем, что ответственность за исполнение на российской территории зарубежных санкций должна быть, другое дело, что не надо стрелять себе в ногу», — пояснил он.

Отказа от уголовной отвественности в этом законопроекте намерен добиваться и глава РСПП Олег Шохин, также планирующий принять участие в заседании Совета по законотворчеству.

С необходимостью смягчить наказание за оба нарушения, по данным РБК, также согласны в Торгово-промышленной палате и РАНХиГС, чьи представители приглашены в Госдуму.