Госдума приняла закон об ответных санкциях

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о санкциях в ответ на «недружественные действия» США и других стран.

В финальной редакции законопроекта нет упоминания конкретных сфер, на которые могут распространяться санкции. Документ дает возможность правительству запретить ввоз любой продукции и сырья — за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.

Также возможные ограничения не могут распространяться на товары, ввозимые для личного пользования, как россиянами, так и иностранными гражданами.