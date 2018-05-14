Благотворительные организации попросили парламент вывести лекарства и медтехнику из-под закона о санкциях

Некоммерческие организации, занимающиеся помощью больным, направили письмо спикерам верхней и нижней палат российского парламента с требованием не допустить включения лекарственных препаратов и медицинской техники в перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров.

Обращение, пишет «Коммерсант», подписали, в числе прочих представители руководства фонда «Подари жизнь», фонда Константина Хабенского, фондов «Дети-бабочки», «Галчонок» и «Вера».

Авторы обращения указывают, что законопроект о санкциях в отношении США, внесенный на рассмотрение в Госдуму, лишает благотворительные организации возможности ввозить в Россию незарегистрированные лекарства, необходимые пациентам клиник. Под запрет также может попасть используемые хосписами и клиниками медицинская техника и расходные материалы, которые не могут быть заменены российскими аналогами.

Письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко было направлено 8 мая.

11 мая совет по законотворчеству при спикере Госдумы предложил ко второму чтению убрать из законопроекта упоминания конкретных сфер, на которые будут распространяться санкции. При этом у правительства остается возможность запретить ввоз любой продукции и сырья — за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.

Авторы обращения, подчеркивает «Коммерсант», просили не просто убрать упоминание запрета на импорт лекарств и медтехники из законопроекта, но «не допустить включения «лекарственных препаратов, медицинской техники и оборудования, а также медицинских расходных материалов» в перечень запрещенных для импорта товаров, который будет составлять и утверждать правительство.