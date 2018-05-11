Из законопроекта о санкциях против США уберут запрет на импорт лекарств. Это не значит, что их не запретят

Из законопроекта о санкциях против США и других «недружественных государств» убрали упоминание лекарств, продовольствия, табака и алкоголя, импорт которых Россия может запретить в качестве «меры воздействия» на эти государства.

В новой версии законопроекта нет конкретного перечня. Вместо него осталась общая формулировка о запрете ввоза в Россию любой продукции и сырья — за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России и странах, не включенных в санкционный список.

Кроме того, в законопроекте говорится, что по решению президента России против «недружественных государств» могут быть введены любые другие санкции.

Новую версию документа опубликовала в фейсбуке политолог Екатерина Шульман, которая присутствовала на заседании думского совета по законотворчеству, рассматривавшего поправки к законопроекту.

В комментарии агентству «Интерфакс» Шульман заметила, что законопроект — это «своего рода ружье, висящее на стене, которое может выстрелить, но непонятно, в какую сторону и в кого».

Шульман также пояснила, что обновленный законопроект будут рассматривать в Госдуме уже во втором чтении. На рассмотрение в первом чтении 15 мая представят первоначальную версию — с перечнем продукции, импорт которой может быть запрещен.