Госдума приняла во втором чтении закон об ответных санкциях

Депутаты нижней палаты парламента одобрили во втором чтении законопроект о санкциях в ответ на «недружественные действия» США и других стран.
Ко второму чтению текст законопроекта был значительно изменен. Из него убрали упоминание конкретных сфер, на которые могут распространяться санкции.
В редакции документа, одобренного во втором чтении, говорится, что правительство может запрещать или вводить ограничения на ввоз и вывоз «продукции и (или) сырья организациями, находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных государств». Перечень такой продукции и (или) сырья определяется правительством.
В законопроекте указывается, что ограничительные меры не могут приниматься в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России, а также не распространяются на ввозимые для личного пользования товары, как россиянами, так и иностранными гражданами.
Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» внесли в Госдуму в апреле 2018 года. Он был разработан после того, как США расширили санкционный список, включив в него несколько российских чиновников и крупных бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга
.
В первоначальной редакции документа были перечислены конкретные сферы, в которых правительство могло вводить санкции. В частности, речь шла об ограничении импорта лекарств и медицинской техники. Категорически против этого выступили благотворительные организации, обратившиеся с письмом к главам обеих палат парламента. По данным «Коммерсанта», законопроект также раскритиковало
государственно-правовое управление президента.
11 мая совет по законотворчеству при спикере Госдумы предложил
ко второму чтению убрать из законопроекта упоминания конкретных сфер, на которые будут распространяться санкции.
На обсуждении в Госдуме также находится законопроект, вводящий уголовную ответственность за соблюдение иностранных санкций
и за действия, способствующие введению таких санкций. Документ также вызвал споры. Его рассмотрение во втором чтении, планировавшееся на 17 мая, было перенесено
.