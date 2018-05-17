Госдума приняла во втором чтении закон об ответных санкциях

Депутаты нижней палаты парламента одобрили во втором чтении законопроект о санкциях в ответ на «недружественные действия» США и других стран.

Ко второму чтению текст законопроекта был значительно изменен. Из него убрали упоминание конкретных сфер, на которые могут распространяться санкции.

В редакции документа, одобренного во втором чтении, говорится, что правительство может запрещать или вводить ограничения на ввоз и вывоз «продукции и (или) сырья организациями, находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных государств». Перечень такой продукции и (или) сырья определяется правительством.

В законопроекте указывается, что ограничительные меры не могут приниматься в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России, а также не распространяются на ввозимые для личного пользования товары, как россиянами, так и иностранными гражданами.