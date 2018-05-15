«Коммерсант»: законопроект о санкциях против США поправили после критики из Кремля
Поправки в законопроект о санкциях в отношении США, который 15 мая Госдума планирует рассмотреть в первом чтении, были подготовлены после того, как документ раскритиковало государственно-правовое управление президента, пишет «Коммерсант».
Замечания управления президента к законопроекту, отмечает издание, заняли четыре листа. По сведениям «Коммерсанта», в Кремле выступали против принятия этого документа даже в первом чтении, так как посчитали, что он наносит вред российским, а не зарубежным компаниям.
В итоге, все же было решено принять законопроект в первом чтении в существующем виде, но внести в него поправки ко второму чтению. Необходимость внесения поправок будет зафиксирована постановлением Госдумы, проект которого также планируется принять 15 мая.
Государственно-правовое управление президента также приняло участие в подготовке редакции законопроекта ко второму чтению, пишет «Коммерсант». По данным издания, документ ко второму чтению был готов еще в начале мая.
Ранее собеседник «Ъ» в руководстве Госдумы говорил, что постановление поможет «сохранить лицо авторов проекта» и успокоить все заинтересованные стороны: «Раньше так часто делали с непростыми законопроектами в социальной и бюджетной сфере».