«Коммерсант»: законопроект о санкциях против США поправили после критики из Кремля

Коммерсант
05:50, 15 мая 2018
Требует подтверждения

Поправки в законопроект о санкциях в отношении США, который 15 мая Госдума планирует рассмотреть в первом чтении, были подготовлены после того, как документ раскритиковало государственно-правовое управление президента, пишет «Коммерсант».

Замечания управления президента к законопроекту, отмечает издание, заняли четыре листа. По сведениям «Коммерсанта», в Кремле выступали против принятия этого документа даже в первом чтении, так как посчитали, что он наносит вред российским, а не зарубежным компаниям. 

В итоге, все же было решено принять законопроект в первом чтении в существующем виде, но внести в него поправки ко второму чтению. Необходимость внесения поправок будет зафиксирована постановлением Госдумы, проект которого также планируется принять 15 мая.

Государственно-правовое управление президента также приняло участие в подготовке редакции законопроекта ко второму чтению, пишет «Коммерсант». По данным издания, документ ко второму чтению был готов еще в начале мая.

Ранее собеседник «Ъ» в руководстве Госдумы говорил, что постановление поможет «сохранить лицо авторов проекта» и успокоить все заинтересованные стороны: «Раньше так часто делали с непростыми законопроектами в социальной и бюджетной сфере».

Коммерсант
Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» внесли в Госдуму в апреле 2018 года. В числе его авторов — спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех парламентских фракций.
В первоначальной редакции, которую планируется выставить на голосование 15 мая, перечислены конкретные сферы, в которых правительство может запрещать импорт из стран, принявших санкции в отношении России. В частности, в этот список попали лекарства и медицинская техника, что заставило благотворительные организации обращаться с письмом к председателям Госдумы и Совета Федерации.
11 мая совет по законотворчеству при спикере Госдумы предложил ко второму чтению убрать из законопроекта упоминания конкретных сфер, на которые будут распространяться санкции. При этом у правительства остается возможность запретить ввоз любой продукции и сырья — за исключением жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России.
Законопроект был разработан после того, как США расширили свой санкционный список, включив в него, в числе прочих, несколько крупных российских бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Как выгоднее передвигаться по городу (и везде успеть)
44 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы