Госдума отложила второе чтение законопроекта об уголовной ответственности за соблюдение санкций

Госдума отложила рассмотрение во втором чтении законопроекта, вводящего уголовную ответственность за соблюдение санкций, введенных в отношении России, и за действия, способствующие введению таких санкций.

В первом чтении законопроект был принят 15 мая, депутаты поддержали его единогласно. Второе чтение было назначено на 17 мая.

23 мая Совет по законотворчеству Госдумы проведет дополнительное заседание по обсуждениию законопроекта, сообщил спикер Вячеслав Володин.