Совет по правам человека раскритиковал законопроект об уголовной ответственности за санкции

«При произвольном правоприменении» обсуждаемого в Госдуме закона об уголовной ответственности за санкции, каждый россиянин рискует оказаться фигурантом уголовного дела, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

По словам Федотова, он не совсем представляет, как можно доказать, что умысел человека был направлен или не направлен на введение санкций в отношении России другими странами.

В частности, напомнил Федотов, члены СПЧ ездили в Донбасс с гуманитарной помощью. Вооруженный конфликт в этом регионе стал одной из причин ввода санкций в отношении России, следовательно, указал он, членов СПЧ также можно привлечь к уголовной ответственности по новому законопроекту.

СПЧ, сообщил Федотов, будет рекомендовать депутатам Госдумы внести ко второму чтению правки в законопроект об уголовной ответственности за санкции.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду не исключил, что второе чтение законопроекта об уголовной ответственности за санкции, намеченное на четверг, может быть отложено. По словам Володина, перед вторым чтением могут потребоваться «дополнительные консультации с деловым и экспертным сообществом», сообщает «Интерфакс».