Бизнесмены выступили против уголовного наказания за соблюдение антироссийских санкций

Интерфакс
11:38, 16 мая 2018
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Российский союз промышленников и предпринимателей заявил о «категорической недопустимости» принятия законопроекта Госдумы, вводящего уголовную ответственность за исполнение иностранных санкций на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз РСПП.

По мнению членов бюро правления организации, данный законопроект противоречит политике президента и «создает дополнительные условия для административного давления на бизнес».

В РСПП считают, что исполнение законопроекта российскими бизнесменами может привести к распространению на них «вторичных санкций, ограничению их возможности работать на глобальном рынке и еще большему негативному влиянию на российскую экономику».

Бизнесмены также назвали недопустимым предложение об уголовной ответственности для граждан РФ, чьи умышленные действия способствуют введению иностранных санкций, поскольку оно «распространяется и на предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнерами».

«В целом данный законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата», — считает объединение крупного бизнеса.

Интерфакс
Законопроект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций был принят Госдумой в первом чтении 15 мая одновременно с законопроектом о контрсанкциях. За оба документа депутаты проголосовали единогласно.
Поправки в УК РФ за исполнение санкций иностранных государств на территории России подразумевают штрафы до 600 тысяч рублей, а также тюремное заключение на срок до четырех лет. Второе чтение законопроекта ожидается 17 мая.
Законопроект уже раскритиковали в Совете по правам человека при президенте РФ. Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что данная законодательная норма «при произвольном правоприменении может коснуться любого человека».
В бюро правления РСПП входят крупнейшие российские предприниматели, в том числе президент «Лукойла» Вагит Алекперов, глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель наблюдательного совета «Базового элемента» Олег Дерипаска, глава АФК «Система» Владимир Евтушенков, президент ВТБ Андрей Костин, основатель USM Holdings Алишер Усманов, член совета директоров «Альфа-банка» Михаил Фридман и другие.

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