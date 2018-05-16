Бизнесмены выступили против уголовного наказания за соблюдение антироссийских санкций

Российский союз промышленников и предпринимателей заявил о «категорической недопустимости» принятия законопроекта Госдумы, вводящего уголовную ответственность за исполнение иностранных санкций на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз РСПП.

По мнению членов бюро правления организации, данный законопроект противоречит политике президента и «создает дополнительные условия для административного давления на бизнес».

В РСПП считают, что исполнение законопроекта российскими бизнесменами может привести к распространению на них «вторичных санкций, ограничению их возможности работать на глобальном рынке и еще большему негативному влиянию на российскую экономику».

Бизнесмены также назвали недопустимым предложение об уголовной ответственности для граждан РФ, чьи умышленные действия способствуют введению иностранных санкций, поскольку оно «распространяется и на предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнерами».