Госдума приняла в первом чтении законопроекты о санкциях против США и о наказании за соблюдение антироссийских санкций

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о противодействии американским санкциям. За документ проголосовали единогласно все 412 депутатов, присутствующих на заседании.

Одновременно с законопроектом о контрсанкциях парламентарии приняли поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории России. За них также депутаты проголосовали единогласно.

Второе чтение законопроектов состоится 17 мая.