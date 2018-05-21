Минобороны во время ЧМ-2018 развернет мобильные группы для защиты от беспилотников

Министерство обороны предоставит маневренные группы радиоэлектронной борьбы для защиты стадионов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в оборонном ведомстве и ВПК.

Мобильные группы будут направлены во все 11 российских городов, принимающих матчи ЧМ-2018.

Их оснастят экспериментальной разработкой «Силок» (ее характеристики в свободном доступе пока отсутствуют), комплексами « », Р-330Р « » и Р-934БМВ « ».

Средства для борьбы с беспилотниками выделяет и ФСБ, сообщил источник издания в Минобороны. По его словам, речь идет о 60 переносных комплексах малой дальности «Арбалет», предназначенных для подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников. У ФСБ, сообщил он, также есть еще несколько собственных новых разработок в этой области.

Эксперт в области беспилотных авиационных систем Центра новых технологий Денис Федутинов рассказал изданию, что российские производители последнее время активно выводят на рынок разные средства борьбы с беспилотниками. Федутинов связывает это, в числе прочего, с нападениями на российскую базу в Сирии с использованием беспилотных летательных аппаратов.