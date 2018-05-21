Минобороны во время ЧМ-2018 развернет мобильные группы для защиты от беспилотников
Министерство обороны предоставит маневренные группы радиоэлектронной борьбы для защиты стадионов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в оборонном ведомстве и ВПК.
Мобильные группы будут направлены во все 11 российских городов, принимающих матчи ЧМ-2018.
Их оснастят экспериментальной разработкой «Силок» (ее характеристики в свободном доступе пока отсутствуют), комплексами «Свет-КУ», Р-330Р «Житель» и Р-934БМВ «Синица».
Средства для борьбы с беспилотниками выделяет и ФСБ, сообщил источник издания в Минобороны. По его словам, речь идет о 60 переносных комплексах малой дальности «Арбалет», предназначенных для подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников. У ФСБ, сообщил он, также есть еще несколько собственных новых разработок в этой области.
Эксперт в области беспилотных авиационных систем Центра новых технологий Денис Федутинов рассказал изданию, что российские производители последнее время активно выводят на рынок разные средства борьбы с беспилотниками. Федутинов связывает это, в числе прочего, с нападениями на российскую базу в Сирии с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» подполковник ФСБ в запасе Алексей Филатов о примерах террористических атак гражданских объектов дронами вне зоны боевых действий не слышал. «Но это не значит, что этого никогда не случится. БПЛА — это эффективный способ донести точно до цели, посадить на пятачок 2–3 килограммов тротила и подорвать его», — рассуждает Филатов.