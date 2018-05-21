Минобороны во время ЧМ-2018 развернет мобильные группы для защиты от беспилотников

РБК
06:27, 21 мая 2018
Требует подтверждения

Министерство обороны предоставит маневренные группы радиоэлектронной борьбы для защиты стадионов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в оборонном ведомстве и ВПК.

Мобильные группы будут направлены во все 11 российских городов, принимающих матчи ЧМ-2018.

Их оснастят экспериментальной разработкой «Силок» (ее характеристики в свободном доступе пока отсутствуют), комплексами «Свет-КУ», Р-330Р «Житель» и Р-934БМВ «Синица».

Средства для борьбы с беспилотниками выделяет и ФСБ, сообщил источник издания в Минобороны. По его словам, речь идет о 60 переносных комплексах малой дальности «Арбалет», предназначенных для подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников. У ФСБ, сообщил он, также есть еще несколько собственных новых разработок в этой области.

Эксперт в области беспилотных авиационных систем Центра новых технологий Денис Федутинов рассказал изданию, что российские производители последнее время активно выводят на рынок разные средства борьбы с беспилотниками. Федутинов связывает это, в числе прочего, с нападениями на российскую базу в Сирии с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» подполковник ФСБ в запасе Алексей Филатов о примерах террористических атак гражданских объектов дронами вне зоны боевых действий не слышал. «Но это не значит, что этого никогда не случится. БПЛА — это эффективный способ донести точно до цели, посадить на пятачок 2–3 килограммов тротила и подорвать его», — рассуждает Филатов.

РБК
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи.
В рамках подготовки к чемпионату мира издан президентский указ об усиленных мерах безопасности. Он, в частности, требует приостановить работу «опасных производств и организаций» в регионах, где пройдут матчи, а также ограничивает проведение митингов и других массовых мероприятий. В Москве, как объявила мэрия, будет ограничена продажа алкоголя в зонах, прилегающих к ключевым объектам ЧМ (стадионы, фан-зоны и т. п.), а также изменена схема движения транспорта.
В начале января российская авиабаза Хмеймим дважды подверглась атаке с применением беспилотников — в новогоднюю ночь и в ночь на 6 января. Сообщалось, что в результате нападения на базу в ночь на 1 января были повреждены семь самолетов, но Минобороны это отрицает. Один из таких беспилотников Минобороны показало, заявив, что он не мог быть изготовлен в кустарных условиях.

Россия готовится к ЧМ-2018

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