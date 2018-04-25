В Москве ограничат продажу алкоголя в связи с ЧМ-2018

Интерфакс
05:57, 25 апреля 2018
Надежный источник

В Москве во время проведения чемпионата мира по футболу будет введен запрет на продажу и потребление алкоголя на определенных территориях, заявил замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции российской столицы Кирилл Малышкин.

Запрет будет действовать как в дни проведения матчей, так и в дни перед ними, и распространяться не только на алкоголь, но и на любые напитки в стеклянной таре, сообщил Малышкин.

Границы территорий, на которых будет запрещено употреблять и продавать алкоголь (в том числе в заведениях общественного питания) уже определены мэрией, рассказал он.

Также Малышкин сообщил, что в Москве разработан план по оказанию помощи нетрезвым болельщикам. В частности, по его словам, готовится список медицинских учреждений, где нетрезвым болельщикам окажут медицинскую помощь.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь рассказывал, что во время ЧМ-2018 вокруг стадионов, тренировочных баз, фан-зон и других ключевых объектов чемпионата будет введен особый режим безопасности. Вокруг стадионов, сообщил он, будет ограничено движение транспорта. Также, по словам Собянина, будут усилены меры безопасности на общественном транспорте, вокзалах и в аэропортах.

«Тотальных проверок документов не будет. Но паспорт лучше носить с собой», — сказал мэр Москвы. 

«Органами исполнительной власти определены границы территорий в пределах которых будут введены запреты на продажу и потребление алкогольной продукции, напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ по футболу и в день его проведения», — рассказал Малышкин.

Интерфакс
С 14 июня по 15 июля в Москве пройдут 12 матчей чемпионата мира по футболу, включая матч открытия и финал.
ЧМ-2018 также принимают: Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.
В рамках подготовки к чемпионату мира издан президентский указ об усиленных мерах безопасности. Он, в частности, требует приостановить работу «опасных производств и организаций» в регионах, где пройдут матчи, а также ограничивает проведение митингов и других массовых мероприятий.
Минтранс в рамках подготовки к ЧМ-2018 предложил ввести в Правила дорожного движения новый знак, запрещающий проезд автобусов, кроме осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам, а также автобусов, получивших специальное разрешение.
Также предполагается ввести ограничения движения грузового транспорта в городах, принимающих матчи ЧМ-2018. В начале апреля, как писал «Коммерсант», крупнейшие продовольственные ассоциации России обратились к региональным властям с просьбой разъяснить, какие именно ограничения планируется ввести, указав, что опасаются перебоев с поставками продуктов.
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