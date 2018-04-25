В Москве ограничат продажу алкоголя в связи с ЧМ-2018

В Москве во время проведения чемпионата мира по футболу будет введен запрет на продажу и потребление алкоголя на определенных территориях, заявил замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции российской столицы Кирилл Малышкин.

Запрет будет действовать как в дни проведения матчей, так и в дни перед ними, и распространяться не только на алкоголь, но и на любые напитки в стеклянной таре, сообщил Малышкин.

Границы территорий, на которых будет запрещено употреблять и продавать алкоголь (в том числе в заведениях общественного питания) уже определены мэрией, рассказал он.

Также Малышкин сообщил, что в Москве разработан план по оказанию помощи нетрезвым болельщикам. В частности, по его словам, готовится список медицинских учреждений, где нетрезвым болельщикам окажут медицинскую помощь.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь рассказывал, что во время ЧМ-2018 вокруг стадионов, тренировочных баз, фан-зон и других ключевых объектов чемпионата будет введен особый режим безопасности. Вокруг стадионов, сообщил он, будет ограничено движение транспорта. Также, по словам Собянина, будут усилены меры безопасности на общественном транспорте, вокзалах и в аэропортах.

«Тотальных проверок документов не будет. Но паспорт лучше носить с собой», — сказал мэр Москвы.