Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018

Министерство транспорта предложило к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, ввести новый дорожный знак — запрещающий проезд автобусов.

В проекте постановления правительства, подготовленном Минтрансом, говорится, что новый дорожный знак, в числе прочего, позволит предотвратить «создание существенных помех дорожному движению на въездах в города-организаторы чемпионата мира по футболу».

Знак, следует из описания, по форме и размерам будет таким же, как запрещающий движение грузовых автомобилей, только вместо грузовика на его поле поместят изображение автобуса.

Знак будет запрещать движение всех автобусов, кроме осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам, а также автобусам, получившим специальное разрешение «в порядке, определенном межведомственным оперативным штабом по обеспечению безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».

Внести соответствующие изменения в Правила дорожного движения Минтранс предлагает с 1 июня.