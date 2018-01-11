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Минобороны показало беспилотники, атаковавшие российские базы в Сирии. Фотография

Meduza
15:10, 11 января 2018

11 января Минобороны РФ показало уцелевшие беспилотники, которые были перехвачены в ночь на 6 января во время атаки на базы РФ в Сирии. Эти аппараты, как утверждает Минобороны, не могли быть произведены в кустарных условиях, их создание требовало специальных знаний. Технологии и инженерные решения боевики, как считают в ведомстве, получили из-за рубежа. «Не следует путать примитивную сборку представленных на брифинге ударных дронов с заложенными при их разработке инженерно-техническими решениями», — заявили в Минобороны.

Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

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